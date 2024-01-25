استكمال المرحلة الثانية من جراحات الأنف والأذن ضمن قوائم الانتظار في مطروح

استقبل الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، يرافقه أعضاء الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح العام، فريقا متميزا من جراحي الأنف والأذن والحنجرة من أطباء القطاع غير الحكومي بمطروح، لاستكمال المرحلة الثانية من خطة إنهاء قائمة الانتظار المؤجلة في عمليات جراحة الأنف والاذن بمستشفى مطروح العام، لحالات جرى توقيع الكشف عليها، وتحدد لها موعد سابق، وأنهت كل الفحوصات الطبية اللازمة، وذلك خلال يومين.

تضافر الجهود لتخفيف معاناة المرضى

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن فريق أطباء متخصص في جراحة وأمراض الأنف والاذن يعمل علي مدار اليوم وغدا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية، بإيجاد حلول غير تقليدية، بالتعاون مع القطاع غير الحكومي من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين من أطباء مطروح لتيسير وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين وتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي مطروح.

تنسيق بين صحة مطروح وفريق أطباء بالقطاع غير الحكومي

أضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان، إنه جرى التنسيق بين مديرية الصحة بمطروح، وفريق أطباء استشاريين وأخصائيين في الأنف والأذن بالقطاع غير الحكومى من أبناء محافظة مطروح، لإقامة قافلة طبية مجانية لإجراء جراحات الأنف والاذن والحنجرة بمستشفى مطروح العام لخدمة المرضى بمحافظة مطروح والقضاء على قوائم الانتظار، وجرى استدعاء الحالات المؤجلة بعد إجراء جميع الفحوصات وتجهيزها لإجراء عمليات جراحات الأنف والاذن والحنجرة داخل قسم العمليات بمستشفى مطروح العام.