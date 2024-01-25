إعادة توزيع درجات سؤال بامتحانات الشهادة الإعدادية في بني سويف

كم عمر الشمس؟.. سؤال في امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية، والذي انتهى طلاب الصف الثالث الاعدادي من أدائه أمس في ختام الامتحانات، أثار شكاوى بعض الطلاب وأولياء أمورهم، قبل أن يستجيب محافظ بني سويف لمطالبهم بإعادة توزيع درجة السؤال.

محافظ بني سويف يوجه ببحث شكوى أولياء الأمور

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في استجابة لمطالب بعض أولياء الأمور الخاصة بإعادة النظر في السؤال الأول في مادة العلوم، في ختام امتحان نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية وهو عمر الشمس حتى الآن، محافظ بني سويف ببحث الشكوى.

الاستجابة لشكوى أولياء الأمور

وقال الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ بني سويف ببحث الشكوى، قد جرى تشكيل لجنة، وجرى عمل عينة عشوائية على عدد 2000 طالبًا، وتبين أن أكثر من 78 % تمكن من حل السؤال، ورغم ذلك ونظرا لصعوبة السؤال وأنه يحتاج لمزيد من الربط لمخرجات التعلم، ولتكافؤ الفرص، تم اتخاذ تلك الإجراءات بناء عن تكليفات المحافظ ببحث الموضوع، واستجابة لعدد كبير من أولياء الأمور.

إجراءات توزيع سؤال مادة العلوم

وكشف وكيل تعليم بني سويف إجراءات توزيع درجة العلوم كالتالي:

1- الطالب الذي تمكن من حل السؤال ستحتسب له درجة السؤال.. نصف درجة فقط.

2- الطالب الذي لم يتمكن من حله سيتم توزيع درجته على باقي الأسئلة.

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لمحافظ بني سويف على اهتمامه ودعه الدائم لمنظومة العمل بقطاع التعليم، التي ساهمت بشكل كبير في تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، مما انعكس على سير الامتحانات بالشكل المرضي والمميز.