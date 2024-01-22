موعد نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 في بني سويف.. بالاسم ورقم الجلوس

كشف الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، موعد نتيجة الصف الثاني الإعدادي في بني سويف للفصل الدراسي الأول، الذي يكون عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق والرصد، بكل مدرسة من مدارس المرحلة الإعدادية.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي في بني سويف

وقال وكيل تعليم بني سويف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول، تتبع الإدارات التعليمية ومختلفة من مدرسة إلى أخرى، وستُعلن داخل كل مدرسة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة مباشرة.

وأشار إلى تكليفه الإدارات التعليمية والتوجيه، بعدم الإعلان عن نتيجة امتحانات الصف الثاني الإعدادي، إلا بعد المراجعة الدقيقة لكراسات الإجابة والرصد، ومتابعة الموجهين لمراحل التصحيح، لافتًا إلى أن موعد إعلان النتيجة سيكون مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

ختام امتحانات الترم الأول

واختتم طلاب الصف الأول الثاني الإعدادي في محافظة بني سويف، الاثنين الماضي، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 - 2024، على مستوى الإدارات التعليمية السبع في المحافظة.

وواصل طلاب الصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية»، امتحانات منتصف العام، اليوم الإثنين، بتأدية مادتي الهندسة والتربية الدينية وسط اتخاذ عدد من الإجراءات التي تضمن تحقيق التباعد وتقليل الكثافة الطلابية داخل اللجان.