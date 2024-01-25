محافظ المنيا: تصعيد 8 مرشحات للمرحلة النهائية من مسابقة الأم المثالية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتهاء أعمال اللجنة المشكلة لاختيار الأم المثالية لعام 2024 بالمحافظة، وفقًا للمعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا أنه جرى الالتزام بالشفافية والحيادية التامة في عمليات اختيار الأمهات المثاليات اللاتي سيجري تصعيدهن لخوض المرحلة النهائية من المسابقة السنوية لاختيار الأم المثالية على مستوى الجمهورية، خلال مارس المقبل.

تصعيد 8 أمهات للمرحلة النهائية

أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أنه تقدم للمديرية 20 من الأمهات، انطبقت الشروط على 8 منهن ( 3 للأم المثالية الطبيعية - 2 للأم من ذوي الاحتياجات الخاصة - أرملة شهيد - أم مثالية لابن معاق - وأم واحدة بديلة).