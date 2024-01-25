موعد تدريب الدفعة الجديدة من برنامج 30 ألف معلم في المنيا.. اعرف التفاصيل

عقد محمد سليمان عبد الله مدير عام إدارة المنيا التعليمية، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بعقد البرنامج التدريبي للمعلمين الجدد «30 ألف معلم» الدفعة الثانية.

واستعرض مدير الإدارة عددًا من الإجراءات الخاصة بتنفيذ البرنامج تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتنفيذا لتوجيهات حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور المسئولين بأقسام التدريب، التطوير، توجيه التربية الرياضية.

سد العجز في أعداد المعلمين

وأكد مدير عام إدارة المنيا التعليمية اهتمام الدولة وحرص وزارة التربية والتعليم على سد العجز في أعداد المعلمين، واختيار أفضل العناصر من المعلمين الأكفاء، لذا قررت وزارة التربية والتعليم عقد البرنامج التدريبي للمعلمين الجدد الدفعة الثانية.

تجهيز قاعات تدريبية مناسبة

وشدد مدير عام إدارة المنيا التعليمية على سرعة الانتهاء من الاستعدادات النهائية لعقد البرنامج التدريبي للمعلمين الجدد الثلاثون ألف معلم الدفعة الثانية، ومن المقرر عقدها بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير 2024، حيث ناقش الانتهاء من تجهيز قاعات تدريبية مناسبة وتوفير عدد مناسب من المشرفين وتوفير ملعب مناسب وتوفير مدربي لياقة بدنية ومسئول قواعد بيانات ومدخل بيانات ودعم فني لشاشات التدريب بالقاعات.

ووجه «سليمان» بضرورة تضافر الجهود لخروج البرنامج التدريبي بالشكل اللائق وتحقيق الأهداف المنشودة منه.

حضر الاجتماع محمود صلاح مدير مكتب المدير العام، ناجح حسني رئيس قسم التدريب، أحمد أبو زيد رئيس قسم التطوير التكنولوجي، محمود رضا مدير التعليم الابتدائي، محمد جلال موجه أول التربية الرياضية.