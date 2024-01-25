رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد 2024 برقم الجلوس بعد اعتمادها

أعلنت محافظة بورسعيد اليوم الخميس 25 يناير اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة بورسعيد 2024 بنسبة نجاح بلغت 75% في جميع المواد الأساسية.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد

وأشار محافظ بورسعيد، في المؤتمر الصحفي، أنه تقدم للامتحانات للشهادة الإعدادية ببورسعيد نحو 13 ألف 839 طالب وطالبة وحضر بها نحو 13818 طالب، بعدد غياب نحو 21، وبلغت نسبة النجاح 75.4%، عن نسبة العام الماضي التي بلغت العام الماضي 71%.

نسبة النجاح للشهادة الإعدادية ببورسعيد

وجاءت نسبة النجاح في المواد كالآتي:

- اللغة العربية: نسبة نجاح 97%

- اللغة الإنجليزية: نسبة 86.68%

- اللغة الفرنسية: نسبة النجاح 100%

- الرياضيات نسبة نجاح 90%

- العلوم: نسبة نجاح 83%

- دراسات: نسبة نجاح 91%

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد 2024

وحددت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية رابط محدد من أجل الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد بعد اعتمادها اليوم من قبل محافظ بورسعيد من هنا، إذ يجري الدخول عليه وعمل الآتي:

- الدخول علي رابط المديرية

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية

- إدخال رقم الجلوس والاسم الخاص بالطالب