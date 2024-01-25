ينتظر الطلاب وأولياء الأمور، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول في محافظة الشرقية، بعد انتهاء الامتحانات، ومن المقرر أنّ تظهر أول شهر فبراير المقبل.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول فى محافظة الشرقية، وفقًا لما أفاد به مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في الشرقية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، سيكون فور الانتهاء من أعمال الكنترول والتصحيح، في أول فبراير المقبل، إذ ينهي الطلاب آخر امتحاناتهم اليوم.

وسيكون موعد إعلان النتيجة، قبل بداية الترم الثاني الدراسي أو خلال أول أيام الدراسة بالمدارس، ليعرف كل طالب مجموع درجاته.

انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

جدير بالذكر، أنّ امتحانات الشهادة الإعدادية، انطلقت 18 يناير الجاري، وتستمر حتى اليوم، ويحصل الطلاب على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.