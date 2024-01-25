يتساءل كثير من طلاب الشهادة الإعدادية، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 في محافظة الدقهلية، خاصة بعد انتهاء الطلاب اليوم، من أداء آخر امتحاناتهم.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 في محافظة الدقهلية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أنه يجري تصحيح المواد في الوقت الحالي، بعد انتهاء الطلاب من أداء آخر امتحان لهم اليوم، وهو مادة العلوم، وبعد انتهاء عملية التصحيح، تراجع المديرية التصحيح، وعند الانتهاء، تأتي مرحلة رصد النتيجة، واعتمادها من محافظ الدقهلية.

خطوات الحصول على النتيجة

وأضافت المديرية، أنّ النتيجة ستُعلن في الأسبوع الثاني من شهر فبراير، لتصبح متاحة لكل الطلاب، مشيرة إلى أنها سصبح متاحة بعد اعتمادها من هنا، إذ يمكن للطلاب الدخول على الرابط واتباع الآتي:

- الدخول على الرابط.

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول.

- كتابة الاسم الخاص بالطالب.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وكان طلاب الصف الثالث الإعدادي، أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم الخميس 18 يناير حتى اليوم، إذ أدى نحو 108 آلاف و377 طالبًا وطالبة، الامتحانات، موزعين على 590 لجنة في نطاق المحافظة.