مكافأة 400 ألف دولار وملاحقة من كل الأجهزة.. السنوار يحير الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت دولة الاحتلال مرة أخرى معرفتها مكان يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، دون الإمساك به حتى الآن.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم، وفقًا لما كشفه جيش الاحتلال بأنَّ السنوار كان في مدينة خان يونس، ثم انتقل إلى رفح أو دير البلح مع المحتجزين الإسرائيليين داخل قطاع غزة.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية، أعلنت من قبل أن السنوار، استعد لهذه الحرب لنحو 15 عاما قبل عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، وكان يعلم ذلك واستعد لها جيدا، بشبكة أنفاق معقدة، وأن الحديث يدور عن شبكة أنفاق تمتد عشرات الكيلومترات.

400 ألف دولار لمن يدلى بمعلومات عن السنوار

ومنذ ديسمبر الماضي، وإسرائيل تخرج بيانات معلنة معرفتها بمكان السنوار لكنها لم تقترب منه حتى الآن، إذ بدأ الأمر برصد مكافأة ضخمة تصل إلى 400 ألف دولار لمن يدلي بأية معلومات تؤدي إلى القبض على «السنوار»، وسط تعهدت بالسرية التامة في التعامل مع من يقدم المعلومات المطلوبة، وفقًا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

السنوار تخفى في قافلة إنسانية تابعة لجيش الاحتلال

وفي النصف الثاني من ديسمبر كشفت «تايمز أوف إسرائيل» أن يحيى السنوار لا يزال في مكان ما في خانيونس جنوب قطاع غزة، بعد أن كان في شمال القطاع في بداية المعارك متخفياً في قافلة إنسانية تابعة لجيش الاحتلال.

السنوار في خانيونس

وفي بداية يناير كانت التقارير تزعم تحديد مكان السنوار بدقة أونهم عثروا عليه بالفعل لكنه محاط بالمحتجزين وبالتالي لم يستطيعوا القبض عليه، وكشفت التقارير أن المعلومات الاستخباراتية، تؤكد أن إحاطته بالرهائن الإسرائيليين، يمنع جيش الاحتلال من تنفيذ غارة ضده، حسبما أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم».

الانتقال من خان يونس لمكان جديد

على الرغم بيانات الاستخبارات كانت ذريعة لجيش الاحتلال لدح مدينة خان يونس خلال الأيام الماضية وفرض أحزمة نارية واستشهاد آلاف، ولكن عادت لتستهدف مكان جديد، إذ أفادت معلومات جديدة بانه انتقل إلى رفح أو دير البلح.