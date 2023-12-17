صحيفة إسرائيلية تكشف أمرا محيرا عن مكان اختباء السنوار.. ماذا قالت؟

لا يزال البحث جاريا عن يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، والذي جعل الاحتلال الإسرائيلي مقتله على رأس أولوياته منذ بدء العدوان الحالي في السابع من أكتوبر، وقد أصبحت التحركات لتعقبه من الأمور التي تهتم بها الصحف الإسرائيلية وتسلط عليها الضوء.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إيزراييل» الإسرائيلية أن جيش الاحتلال رصد مكافأة ضخمة هذا الأسبوع تصل إلى 400 ألف دولار لمن يدلي بأية معلومات تؤدي إلى القبض على «السنوار»، مع وضع رقم تليفون وتعهد بالسرية التامة في التعامل مع من يقدم المعلومات المطلوبة.

مكان اختباء يحيى السنوار

وتحدثت الصحيفة الإسرائيلية عن مكان اختباء يحيى السنوار، وقالت إنه يعتقد على نطاق واسع أنه لا يزال في مكان ما في خانيونس جنوب قطاع غزة، وهو الذي كان قد فر من شمال القطاع في بداية المعارك متخفياً في قافلة إنسانية تابعة لجيش الاحتلال.

ولفتت إلى أن أعمال البحث لا تزال جارية عليه في خانيونس، فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو أفاد قبل أيام بأن قوات الجيش تحاصر منزل يحيى السنوار، إلا أن المنزل كان فارغاً ولا يوجد به شخص واحد، مشيرة إلى أن السنوار كان يمتلك عدة منازل في قطاع غزة.

مسؤول أمريكي يتحدث عن يحيى السنوار

ونقلت الصحيفة في تقريرها تصريحات لمسؤول أمريكي، قال فيها إن أيام يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة باتت معدودة، مؤكدا أنه ليس من المهم كم من الوقت سيأخذ هذا الأمر، إلا أنه في النهاية «سيتم تحقيق العدالة»، في إشارة إلى قتل السنوار المطلوب الأول حالياً من قيادات الفصائل لدى تل أبيب وواشنطن.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه هي أول مرة يعلق فيها مسؤول أمريكي على مقف يحيى السنوار، متهمة إياه بالتسبب في مقتل 38 أمريكياً خلال الهجوم الذي نفذته الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر، كما أن هناك 8 مواطنين أمريكيين من بين المحتجزين لدى الفصائل.