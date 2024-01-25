بدأت اليوم.. المواعيد الجديدة تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية بعد التعديلات التي بدأت اليوم الخميس، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول أمس الأربعاء.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية بعد التعديل 2024

وقال مصدر المسؤول بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية بعد التعديل الجديد، تمثلت في العودة إلى جدول تخفيف أحمال الكهرباء الذي جرى وضعه من 11 صباحا إلى 5 المغرب، أي لمدة 6 ساعات، دون العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء مساءا.

جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية

تقدم «الوطن» جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية بعد التعديل، وفقا للإعلان الرسمي، وهو الذي يعد جدول نهاري دون فترات ليلية ضمن خطة تخفيف أحمال ترغب في مصلحة المواطنين.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية بعد التعديل 2024

يمكن معرفة جدول انقطاع الكهرباء في الإسكندرية بعد التعديل 2024 بالكامل من هنا، وهو الجدول الذي شهد كافة المناطق بدءاً من المنتزه مرورا بشرق ثم وسط وغرب والجمرك والعجمي على أن تشهد كل منطقة انقطاعها وفقا للجدول.

فترات تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في الإسكندرية

- من 11 إلى 1 ظهرا.

- من 12 إلى 2 عصرا.

- من 1 إلى 3 عصرا.

- من 2 إلى 4 المغرب.

- من 3 إلى 5 المغرب.

- من 4 إلى 5 في بعض المناطق.