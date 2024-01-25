مستشفى الهلال بسوهاج يفحص عيون 320 مواطنا: عمليات مياه بيضاء وزرع عدسات

أعلن مستشفى الهلال للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج، فحص 320 حالة بقسم طب وجراحة العيون، بينها 66 حالة مياه بيضاء، مع زرع عدسات، في اليوم الاول لزيارة نادي روتاري مصر ومعهد بحوث العيون للمحافظة، وجرى صرف العلاج اللازم للحالات المستحقة، وإجراء العمليات ما بين مياه بيضاء وزرع عدسات.

فحص 320 حالة عيون بمستشفى الهلال بسوهاج

أشرف على متابعة الحالات المرضية بالمستشفى الدكتور محمد حسن مدير عام فرع التأمين الصحي بمحافظة سوهاج، والدكتور محمد عبد الرحيم مدير عام مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج، والدكتور أحمد الدمنهوري رئيس قسم الرمد بمستشفى الهلال للتأمين الصحي.

كما ضم فريق العمل بالمستشفى بقسم العيون، الدكتور هشام فؤاد، والدكتورة داليا سمير، والدكتورة إيمان سلام، والفريق المعاون لهم من التمريض بالمستشفى.

مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج

يذكر أن مستشفى الهلال بمحافظة سوهاج يوفر الخدمة الطبية لمنتفعي شبكة التأمين الصحي على مدار 24 ساعة، مع العمل بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار.