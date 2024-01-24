أعلنت شركة الكهرباء بسوهاج أنه من المنتظر العمل بمواعيد تخفيف الأحمال في سوهاج بعد التعديل 2024 حيث سينتهى العمل بمواعيد تخفيف أحمال الكهرباء فترة الامتحانات مع بداية إجازة نصف العام الدراسي.

تخفيف الأحمال سيكون لمدة ساعتين أو ساعة واحدة وفقا للمنطقة وجدول تخفيف الأحمال التابعة له، بكل مركز ومدينة بمحافظة سوهاج.

مواعيد تخفيف الأحمال في سوهاج بعد التعديل 2024

تحدد مواعيد تخفيف الأحمال في سوهاج بعد التعديل 2024 وفقا للوحدة المحلية التابع لها القرية أو النجع حيث يتم فصل الكهرباء لتخفيف الأحمال بالتبادل بين مغذيات الوحدة المحلية الواحدة، وبالتوازي بين الوحدات المحلي المختلفة، حيث تضم محافظة سوهاج 11 مركزا و3 أحياء.

خريطة مواعيد تخفيف الأحمال في سوهاج 2024

وجاءت مواعيد تخفيف الأحمال في سوهاج بعد التعديل 2024 حيث تعود لخريطة قطع الكهرباء قبل الامتحانات كالتالي:

مواعيد تخفيف الأحمال في سوهاج 2024

تبدأ مواعيد مواعيد تخفيف الأحمال في سوهاج بعد التعديل 2024 من الساعة 12 مساء وصباحا بالتبادل لمدة ساعة واحدة ببعض المناطق ولمدة ساعتين بمناطق أخرى، حيث يجرى حاليا استكمال الجداول لتحديد موعد الفصل بالأمان المتبقي لمدة ساعتين، حيث يتم الفصل العشوائى عقب انتهاء خريطة تخفيف أحمال الامتحانات الحالية ولحين استكمال الجداول.