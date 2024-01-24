بدء رفع كفاءة شوارع طهطا بمحافظة سوهاج بتكلفة 9 ملايين جنيه

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج أعمال رش طبقة Mco البيتومين بشوارع وميادين مركز طهطا.

وقال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا في تصريحات لـ«الوطن»: تجري الوحدة المحلية حاليا أعمال رش طبقة Mco البيتومين بمنطقة الراهب وجميع تفرعاتها حتى شارع أحمد عنبر وشارع عرابي وامتداد شارع سوريا والساحة الشعبية بإجمالي أطوال حوالى 4 كيلو مترات تقريباً، وبتكلفة حوالي 9 ملايين جنيه تقريباً تمهيدًا لاستكمال أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

رصف شوارع طهطا

أضاف «عوض»: تأتى أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع بطهطا بإشراف نواب رئيس المركز و سكرتير الوحدة وبالتنسيق مع مسؤولي الرصف بالمحافظة برئاسة المهندس حاتم محمد عمر مدير مديرية الطرق بمحافظة سوهاج والمهندس هاني فكرى رئيس وحدة الرصف بمحافظة سوهاج ومسؤولي قسم الطرق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وباستخدام معدات الرصف التابعة للمشروع.

رفع كفاءة شوارع طهطا

ومن جانبه أكد «عوض» رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا استمرار أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع بعدة أماكن بمدينة طهطا حيث يجري للعمل والمتابعة المستمرة لجميع أعمال الرصف وتركيب الانترلوك ورفع كفاءة الطرق والشوارع بصفة عامة داخل المركز.