خريطة ضعف المياه لمدة 3 ساعات في سوهاج.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ضعف المياه بالأدوار العليا اليوم الخميس، بعدة أماكن تابعة لها للصيانة الدورية، ويتم ذلك بالتبادل بين محطات المياه التابعة، لكل مركز وبالتوازي بين محطات مياه الشركة بمختلف مراكز سوهاج الـ11.

أماكن ضعف المياه اليوم

حددت شركة المياه والصرف الصحي بسوهاج مواعيد ضعف المياه اليوم الخميس، والأماكن، والأسباب.

-أماكن ضعف المياه بالأدوار العليا اليوم، بمركز ومدينة المنشأة.

-موعد ضعف المياه اليوم بالأدوار العليا، الساعة التاسعة صباحا وتعود في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، أي لمدة 3 ساعات

توفير مياه مجانية

وأوضحت شركة مياه الشرب أن أسباب ضعف المياه بتلك الفترة، تأتي جراء القيام بأعمال غسيل المروقات بمحطة مياه المنشأة المُرشحة السطحية.

وأهابت «مياه سوهاج»، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات توفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة، مع تخصيص سيارات مياه مجانية يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي هاتف أرضى أو محمول.