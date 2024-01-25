إزالة 7 مخالفات بناء على مساحة 12 قيراطا أراض زراعية في سوهاج

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج برئاسة حسين حبارير رئيس المركز، حملة لإزالة مخالفات البناء في إطار جهود مجلس مدينة البلينا لإزالة تعديات البناء المخالف وإيقاف الأعمال والتصدي لكل صور التعديات وتطبيق القانون على المخالفين وفقا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاجأ بشأن تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

إزالة مخالفات البناء

قال حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بسوهاج لـ«الوطن»: «كثفت الوحدة جهودها بإيقاف أعمال مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية فى المهد، وجرت إزالة 7 حالات تعد بمساحة 12 قيراطا».

إزالة 7 مخالفات بناء بسوهاج

وجرى ردم قواعد قبل الشروع في البناء على مساحة 6 قراريط بقرية الحلافي الشرقية، وإزالة حالتي تعدي بقرية بني حميل بناء بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة قيراط واحد لكل حالة، وإزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بنجوع برديس على مساحة 4 قراريط.