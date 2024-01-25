إزالة 110 حالات إشغال طريق في حملات بحي المنتزه بالإسكندرية

قال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ حملات التصدي للمخالفات وإزالتها في المهد، مستمرة، للقضاء على المخالفات بأنواعها كافة، سواء البناء أو إشغال الطريق، وتنظيم حملات دورية ويومية لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

التحفظ على ونش

وأشار إلى أنّ سكرتير عام الحي، أحمد إبراهيم، ورئيس وحدة التدخل السريع بالمحافظة، أيمن عادل، ووحدة الإزالة بالحي، والمهندس النوباتجي، وإدارة الأزمات، وجهوا بفك شدة خشبية بالدور السادس في عزبة محسن، شارع البساتين والتحفظ على ونش وكمية من الحديد وطني أسمنت، وتم إيقاف الأعمال، كما جرى توجيه وحدة الإزالة الفورية بقيادة محمد عطية، وإدارة الأزمات بقيادة أمل أحمد، بفك شدة خشبية لسقف الدور الأول علوي بخورشيد، والتحفظ على كمية من الخشب.

إزالة 110 حالات إشغال

وأوضح أنّ الحي، شنّ حملة صباحية استجابة لشكاوى المواطنين، ومطاردة الباعة الجائلين وإزالة الفروشات من الأرصفة، والتعديات على حرم الطريق العام، وأسفرت الحملة عن إزالة نحو 110 حالات إشغال.