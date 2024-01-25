وزير المالية يهنئ الشرطة بعيدها: عطاؤكم يتجدد كل يوم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأمن والاستقرار هما الركيزة الأساسية للتعافي الاقتصادي والنمو المستدام، واستكمال المسيرة التنموية في الجمهورية الجديدة التى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إرساء دعائمها القوية، بعد هزيمة الإرهاب، وبسط الأمن والأمان في ربوع مصر المحروسة، موضحًا أنّ المصريين باصطفافهم الوطني المتفرد، ووعيهم العميق بطبيعة التحديات العالمية والإقليمية الراهنة وما يتبعها من آثار سلبية وضغوط شديدة على الاقتصاد المصري، يستطيعون تخطي أي صعاب مهما بلغت قسوتها، وتحقيق حلمهم الكبير في بناء بلدهم، وتلبية طموحاتهم فى غد أفضل.

معيط: قدمتم الكثير من التضحيات والبطولات الخالدة

ووجه الوزير تحية فخر واعتزاز لـ«نسور الشرطة» البواسل، بمناسبة عيد الشرطة 25 يناير: «عطاؤكم يتجدد كل يوم في صون أمن الوطن والمواطن، ومن البطولات والتضحيات الخالدة لأبناء مصر الأوفياء، وشهدائها الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة، التي تزخر بها الذاكرة الوطنية، بما تعكسه من إرادة مصرية صلبة في إنفاذ القرار الوطني.. نستلهم روح التحدى والمثابرة في التعامل الإيجابي مع الآثار السلبية للأزمات العالمية المتتالية».