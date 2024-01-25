أحد أبطال حرب أكتوبر: أسرت ضابطا إسرائيليا من أقرباء جولدا مائير

نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، ندوة بعنوان «الطريق إلى النصر ودور حرب الاستنزاف في الإعداد لانتصارات أكتوبر 1973، وتدمير اللواء 90 المدرع الإسرائيلي وأسر العقيد عساف ياجوري».

أدار الندوة، العميد يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الذي سرد ذكرياته عن حرب أكتوبر ودوره في حرب الاستنزاف، ليوضح مدى بسالة الجندي المصري في القتال والدفاع عن أرضه.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وقال «عمارة»: «شاركت في حرب أكتوبر وقبلها حرب الاستنزاف، وكان عمري وقتها 26 عاما، والجندي المصري في عز أزمته (ينكت)، أي يطلق النكات الساخرة».

وأضاف بطل حرب أكتوبر خلال الندوة: «خلال حرب الاستنزاف نجحت في أسر ضابط إسرائيلي يدعى دان أفيدان شمعون، تبين فيما بعد أنّه تربطه صلة قرابة بجولدا مائير، وترقى في المناصب داخل الجيش الإسرائيلي حتى وصل إلى منصب نائب رئيس جهاز الموساد».

وأوضح أنّ العدو الإسرائيلي كان دائما ما يطلق الشائعات التي ترمي لبلبلة الصفوف، ويدعي كذبا تحقيقه انتصارات رغم إلحاق الجيش المصري بخسائر فادحة له.

وشرح كيفية أسر الضابط الإسرائيلي «شمعون»، قائلا: «أثناء عبور دورية للجيش المصري للضفة الشرقية بالقوارب المطاطية، نجحنا في أسر ضابط إسرائيلي خلال دورية لجيش العدو، وعدنا به إلى الضفة الغربية للقناة قبل أن تلاحقنا قوات العدو».

وأشار إلى تكريمه من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، فضلا عن تكريمه مؤخرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي.