الاثنين المقبل.. «القومي للترجمة» ينظم حفل توقيع كتاب «فرقة العمال المصرية»

ينظم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، حفل توقيع الطبعة العربية من كتاب فرقة العمال المصرية، تأليف كايل جون أندرسون، وترجمة شكري مجاهد و محمد صلاح علي، وهو الإصدار الأكثر مبيعا لعام 2023، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

‎يروي هذا الكتاب القصة المنسية لفرقة العمال المصرية، ففي أثناء الحرب العالمية الأولى فرض البريطانيون الأحكام العرفية في مصر وجندوا ما يقرب من نصف مليون شاب كان غالبهم من الريف وجُنَد كثير منهم بالقوة، وذلك ليشتغلوا عمالا عسكريين في أوروبا و لشرق الأوسط فاشتغلوا بالشحن و التفريغ على أرصفة فرنسا وإيطاليا وحفروا خنادق في غاليبولي وساقوا الجمال المحملة بالمؤن في صحاري ليبيا و السودان وسيناء وأدوا دورًا شرطيًا لفرض النظام بين سكان بغداد المحتلة.

يقام حفل التوقيع بحضور الدكتور شكري مجاهد، ومحمد صلاح علي، يوم الاثنين المقبل 29 يناير الجاري.

جدير بالذكر أن المركز القومي للترجمة يشارك بمجموعة كبيرة من أحدث إصداراته خلال المعرض ويقدم خصومات 25%؜ على جميع الإصدارات.