«حياة كريمة» تزين معرض الكتاب للعام الثاني.. أنشطة توعوية وورش تفاعلية

للعام الثاني على التوالي يزين جناح مؤسسة حياة كريمة، الدورة 55 لمعرض الكتاب الدولي للكتاب، بالمشاركة في عديد من الأنشطة والفعاليات على مدار أيام المعرض، إذ عرف بشكله المميز المجسم على شكل بيت ريفي مزخرف بالألوان الجذابة، يحتوي على بعض الأثاث الريفي الأصيل من قعدة عربي وبعض اللوحات التي تلفت أنظار الجمهور.

«حياة كريمة» في معرض الكتاب

تقول هند جلال، مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة تشارك للعام الثاني على التوالي، على مدار أيام المعرض: «هدفنا نشر التوعية عن المشروع القومي لحياة كريمة والجهود اللي بتقوم بيها».

ويثدم جناح مؤسسة حياة كريمة، على مدار أيام معرض الكتاب، بعض الورش التفاعلية التوعوية للشباب والأطفال، على رأسها التوعية بمخاطر التدخين والإدمان، ودور متطوعي حياة كريمة وقطاعات المؤسسة المختلفة: «بجانب التوعية ببعض الخدمات اللي تقدم للشباب من ضمنها وأبرزها برنامج فاليو بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبنتلقى طلبات من أشخاص راغبين في التطوع معنا على مستوى المحافظات، وبعض المسابقات الثقافية عن حياة كريمة».

جناح حياة كريمة بمعرض الكتاب

يتوافد على جناح حياة كريمة عديد من زوار الكرنفال الثقافي السنوي من مختلف الفئات العمرية في معرض الكتاب، والذين يسألون عن كيفية المشاركة في المساعدات التي تقدمها المؤسسة للأشقاء في غزة: «بيسألوا إزاي يتطوعوا معانا بشكل مستمر في تجهيز المساعدات الإنسانية، وكتير من المتطوعين مكنش عندهم علم إننا موجودين في القاهرة».

لا تتوقف أنشطة الجناح على مدار اليوم، إذا شارك بعض الشباب والأطفال في ورش عمل داخل المعرض والإجابة عن أسئلة المتطوعين الذين انضموا لفريق المعرض: «معظم الشباب متحمس يشارك معانا في التجهيز لمساعدات غزة، وديه فرصة نوعي الناس ونعرفهم الدور اللي بنقوم بيه».

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حضر زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 من مختلف المحافظات والجنسيات والأعمار، يلتفون حول الشبابيك المخصصة لبيع التذاكر، ثم الوقوف بالطوابير امام البوابات استعدادا للدخول، والتجول داخل قاعات المعرض والاستمتاع بفعالياته المختلفة.