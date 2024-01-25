ساديو ماني ينقذ إمام عاشور من الغياب عن لقاء مصر والكونغو | عاجل

حالة من الترقب حاليا بين الجماهير المصرية بسبب موقف إمام عاشور، لاعب وسط منتخب مصر، من المشاركة مع الفراعنة خلال مباراة الكونغو الديموقراطية ضمن منافسات دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها بارتجاج في المخ خلال تدريبات المنتخب الوطني بكوت ديفوار.

إمام عاشور يلجأ لـ ساديو ماني للمشاركة في مواجهة مصر والكونغو

إصابة إمام عاشور أعادت لأذهان الجماهيرهذه ما حدث لساديو ماني، قائد منتخب السنغال، في النسخة الماضية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والذي تعرض لنفس الإصابة في مباراة دور الـ16 ضد كاب فيردي، ووقتها اصطدم «ماني» الذي كان يلعب حينها في ليفربول، مع حارس المنافس وتعرض لارتجاج في المخ ودخل الجهاز الطبي لإسعافه سريعا.

ولكن بعد إصابة ساديو ماني في النسخة الماضية من أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، لم يلتزم الجهاز الطبي لمنتخب السنغال بالبروتوكول الموضوع من الاتحاد الدولي لكرة القدم وقرروا مشاركة اللاعب في اللقاء التالي بعد تأهل أسود التيرانجا حينها لدور الـ8 ومواجهة غينيا الاستوائية، خاصة أن اللاعب واصل المشاركة في مواجهة كاب فيردي وسجل هدفا وبعدها تم استبداله عند الدقيقة 70، كما أنه توجه للمستشفى بعد اللقاء وأثبتت الأشعة إصابته بارتجاج في المخ، لكنه كسر برتوكول إصابات الرأس وشارك بربع النهائي بشكل طبيعي لمدة 90 دقيقة، وهو ما جعل «فيفا» يخلي مسئوليته عن دفع أي تكاليف تخص هذه الإصابة حينها.

موعد مباراة مصر والكونغو الديموقراطية بكأس أمم أفريقيا

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيرة منتخب الكونغو الديموقراطية في تمام العاشرة مساء الأحد المقبل، بدور الـ16 من أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.