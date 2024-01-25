زراعة 150 شجرة في محيط المصالح الحكومية بسوهاج ضمن مبادرة «أحلى وهي خضرة»

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، بزراعة 150 شجرة مثمرة وغير مثمرة، تنفيذا لمبادرة «أحلى وهي خضرة».

زراعة 150 شجرة بدار السلام

قال محمد السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»: «جرت زراعة الأشجار بدائرة المركز والقرى التابعة، إذ قامت الوحدة المحلية لقرية أولاد يحيى بحري برئاسة عماد إبراهيم رئيس القرية بزراعة الأشجار بمحيط مجمع الخدمات الزراعية، وزراعة الأشجار بمحيط الوحدة المحلية لمدينة دار السلام، التي تنوعت بين أشجار الموالح والزيتون وأشجار الزينة».

نشر اللون الأخضر بدار السلام

أضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، أن المركز يستهدف زراعة الأشجار في قرى المركز والهيئات والمصالح الحكومية والميادين والشوارع لنشر المظهر الجمالي واللون الأخضر بالمدينة والقرى التابعة.