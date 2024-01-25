البنتاجون: تكلفة الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط تجاوزت 1.6 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن تكلفة الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر حتى الآن تجاوزت 1.6 مليار دولار، بحسب «روسيا اليوم»، والتي أشارت إلى أن البنتاجون لا يستطيع سداد هذه التكاليف بسبب عدم إقرار الميزانية من قبل الكونجرس الأمريكي، والتي شملت تكاليف إرسال سفن حربية وطائرات مقاتلة ومعدات إضافية إلى المنطقة والاحتفاظ بها هناك خلال الأشهر الأربعة الماضية.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أن البنتاجون أكدوا أن هذه التكاليف لم تشمل الصواريخ التي استخدمها الجيش الأمريكي لضرب مواقع الحوثيين في اليمن أو إسقاط الطائرات بدون طيار، لأنه لا توجد بيانات كافية حتى الآن لإجراء هذه الحسابات، متوقعين أنه على مدار عام قد ترتفع تكلفة زيادة التعزيزات العسكرية إلى 2.2 مليار دولار.

طلب إضافي لدعم إسرائيل

وبحسب صحيفة «بوليتيكو» قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبا إضافيا للحصول على أكثر من 100 مليار دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا وتايوان، وأن الكونجرس يشهد مفاوضات بهذا الشأن حيث لم يتفق المشرعين الأمريكان على مشروع قانون إنفاق وزارة الدفاع للعام بأكمله، وبالتالي فإن الجيش الأمريكي ليس لديه الأموال اللازمة لدفع تكاليف تلك العمليات غير المخطط لها.

ومنذ 7 أكتوبر، أرسل البنتاجون مجموعة هجومية إضافية لحاملة طائرات وسفن برمائية تحمل مشاة البحرية وطائرات مقاتلة ودفاعات جوية ومئات من القوات إلى الشرق الأوسط من أجل دعم الاحتلال الإسرائيلي.