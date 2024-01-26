سعر اليورو اليوم الجمعة 26-1-2024 في البنوك

شهد سعر اليورو اليوم الجمعة 26-1-2024 بالبنوك استقرارا كبيرا، وهو الاستقرار الذي شهدته العملة التابعة للاتحاد الأوروبي أمام الجنيه المصري ولم يطرأ عليها أي تغيير منذ بداية شهر يناير الجاري 2024، وفق المواقع الرسمية التابعة للبنوك المصرية عبر الإنترنت.

خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر صرف اليورو اليوم الجمعة 26-1-2024 في البنوك، وجاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 33.35 جنيه للشراء و33.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية داخل بنك مصر 33.65 جنيه للبيع، والشراء 33.35 جنيه.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

كما وصل سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الجمعة داخل البنك المركزي المصري إلى 33.57 جنيه للشراء، أما البيع 33.73 جنيه.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر اليورو اليوم الجمعة داخل البنك التجاري الدولي 34.08 للبيع و33.46 جنيه للشراء.