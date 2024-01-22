سعر اليورو اليوم الاثنين 22-1-2024 بالبنوك في منتصف التعاملات

استقرار كبير شهده سعر اليورو اليوم الاثنين 22-1-2024 في البنوك المصرية، المستمر منذ نهايات العام الماضي 2023 حتى الآن، ويبلغ سعر أعلى شراء اليورو في مصر 33.59 جنيه، أما سعر الأقل بيعا 33.74 جنيه، وفق ما أعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر اليورو اليوم الاثنين 22-1-2024 في البنوك المصرية، كما يلي.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر اليورو في منتصف تعاملات اليوم الاثنين داخل البنك الأهلي المصري 33.65 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 33.48 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

- يسجل سعر اليورو في منتصف التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 33.48 جنيه شراءً أما سعر البيع 33.65 جنيه.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

- وعن سعر اليورو في منتصف تعاملات اليوم الاثنين داخل البنك التجاري الدولي CIB بلغ 33.66 جنيه للبيع أما سعر الشراء 33.59 جنيه.