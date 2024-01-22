سعر اليورو في البنوك اليوم الاثنين 22-1-2024

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين 22-1-2024 في البنوك المصرية منذ ختام تعاملات أمس، وفقا لما كشفته المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وأوضحت المواقع، أنّ سعر اليورو اليوم الاثنين 22-1-2024 في البنوك المصرية، يسجل 33.59 للشراء و33.74 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأعلن البنك الأهلي المصري ثبات سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية، ليصل سعر الشراء إلى 33.61 جنيه أما سعر البيع 33.41 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

فيما يسجل سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الاثنين داخل بنك مصر 33.41 جنيه بيعا و33.61 جنيه شراءً.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وعن سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل إلى 33.72 جنيه للبيع 33.56 جنيه للشراء.