استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-1-2024 في البنوك على السعر المعلن في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، في حين أن جميع العملات لم يطرأ عليها أي تغيير منذ بداية شهر يناير الجاري 2024، وذلك وفقاً لما أعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-1-2024 في البنوك، والذي جاء كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 33.44 جنيه للشراء و33.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 33.61 جنيه للبيع، والشراء 33.41 جنيه.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

كما وصل سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الأربعاء داخل البنك المركزي المصري إلى 33.49 جنيه للشراء، أما البيع 33.64 جنيه.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر اليورو اليوم الأربعاء داخل البنك التجاري الدولي 34.01 للبيع و33.73 جنيه للشراء.