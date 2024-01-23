سعر اليورو في البنوك اليوم الثلاثاء 23-1-2024

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية، حيث يتراوح سعر الشراء بين 33.34 جنيه وهو الأقل في المصرف المتحد و33.67 جنيه الأعلى في بنك بلوم، وبالنسبة للبيع يتراوح بين 33.65 جنيه و33.84 جنيه.

ونرصد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في البنوك المصرية، في عدد من البنوك بحسب جدول أسعار العملات في المواقع الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي 33.50 جنيه للشراء، و33.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 33.51 جنيه للشراء و33.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية 33.40 جنيه للشراء و33.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس بـ33.56 جنيه للشراء، و33.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 33.56 جنيه للشراء و33.77 جنيه للبيع.