من هو القاضي الإسرائيلي بهيئة محكمة العدل الدولية؟.. نجا من الحرب العالمية الثانية

كشفت تقارير إعلامية دولية عن انضمام قاضيين جديدين إلى هيئة محكمة العدل الدولية، المكونة من 15 قاضياً، أحدهما من جنوب أفريقيا، صاحبة الدعوى المقامة ضد الاحتلال الإسرائيلي، والآخر يمثل دولة الاحتلال.

ومن المتوقع أن تصدر أعلى محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة قرارها بالأغلبية البسيطة، في جلستها المقررة غداً الجمعة، بشأن ما إذا كانت ستحدد إجراءات عاجلة ضد إسرائيل بخصوص اتهامات جنوب أفريقيا بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ترقى إلى جريمة «إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين.

وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعيين القاضي أهارون باراك، للانضمام إلى هيئة محكمة العدل الدولية في جلستها المقررة غداً، فيما أعلنت جنوب أفريقيا عن تعيين ديكجانج موسينيكي، وهو أحد القضاة الذين ناضلوا ضد سياسة الفصل العنصري، ولعبوا دوراً رئيسياً في تحول البلاد للديمقراطية.

من هو القاضي الإسرائيلي أهارون باراك؟

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أبرز 10 معلومات عن القاضي الإسرائيلي، أهارون باراك، الذي عينته حكومة الاحتلال للانضمام إلى محكمة العدل الدولية.

1- يبلغ أهارون باراك من العمر 87 عاماً.

2- ولد في ليتوانيا عام 1936.

3- تقلد منصب رئيس المحكمة العليا في إسرائيل.

4- وفق وسائل إعلام عبرية، يُعد باراك أحد الأطفال القلائل الناجيين من «الهولوكوست»، أثناء الحرب العالمية الثانية.

5- تم تهريب باراك إلى خارج الحي اليهودي خلال الحرب العالمية الثانية، عن طريق والدته، التي أخفته في كيس للملابس الرسمية، التي كان يتم تصنيعها هناك.

6- هاجر إلى فلسطين، التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني في عام 1947، أي قبل عام من إعلان قيام دولة إسرائيل.

7- شغل منصب المدعى العام الإسرائيلي بين عامي 1975 و1978.

8- عين في المحكمة العليا 1978.

9- شغل منصب رئيس المحكمة من عام 1995 حتى تقاعده في عام 2006.

10 - يُعرف باراك بأنه داعم كبير للمحكمة العليا، وكان من أشد منتقدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أدت مساعيه لتعديل النظام القضائي العام الماضي، إلى حالة من الاستقطاب العام.