مظاهرات إسرائيلية في 25 نقطة للضغط على نتنياهو

تظاهر اليوم الأربعاء الذي يوافق مرور 110 أيام، على بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، آلاف المستوطنين من أجل الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

تظاهرات في 25 نقطة في إسرائيل

وتجمع آلاف المستوطنين في 25 نقطة اليوم، تحت شعار «يوم الغضب»؛ لمطالبة حكومة نتنياهو بإعادة أســرى الاحــتـلال من قطاع غزة، في ظل الحديث عن وساطة بين دول عربية والولايات المتحدة الأمريكية للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن بعض السجناء الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

كلمة لنتنياهو بالتوازي مع المظاهرات

في سياق مواز، خرج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كلمة اليوم بالتزامن مع التظاهرات من جلسة الكنيست «البرلمان الإسرائيلي» الخاصة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الكنيست، قائلا: «إذا عدنا بالفعل إلى الأيام الأولى للصهيونية، فإن ذلك فقط لتوضيح الفهم القائل بأننا يجب أن نشكل مصيرنا بأنفسنا، والغالبية العظمى من الشعب تؤمن بروح إسرائيل، وبصمود إسرائيل، وسوف ننتصر، بشجاعة جنودنا، وشجاعة أبطالنا الذين سقطوا. وسينتصر».

استمرار الحرب

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ110 وسط ارتفاع أعداد الشهداء من الجانب الفلسطيني وتزايد أعداد سقوط قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما تسعى دول في الإقليم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ هدنة ثم إيقاف لإطلق النيران بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.