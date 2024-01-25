محافظ أسيوط يوقع عددا من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توقيع عقود تقنين أراضي أملاك الدولة، التي استوفت الضوابط والشروط الخاصة كافة، بالتقنين طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، والموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين، على أنّ تستكمل باقي العقود فور انتهاء الإجراءات اللازمة وذلك في إطار ما تقوم به المحافظة من تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، بشأن الحفاظ على أملاك الدولة، جاء ذلك خلال لقائه بشريف دياب مسؤول المنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة.

الحفاظ على أملاك الدولة

وأكد محافظ أسيوط، متابعته المستمرة والدورية لملف التقنين وأعمال لجان التقنين والفحص والمعاينة والتسعير، والبت في التعديات على أراضي أملاك الدولة، لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة، طبقًا للقانون، لافتًا إلى ضرورة تضافر كل الجهود من رؤساء المراكز والأحياء والعاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية، لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط، وتحرير وتسليم العقود للجادين وتلافي أي مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها أولاً بأول، مشددًا على عدم السماح بأي تقصير أو تهاون في إٕنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب خاصة وأن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين.

مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين

كما تابع محافظ أسيوط آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، إذ جرى استعراض إجمالي الأراضي التي تم فحصها والموافقة على فحصها ومعاينتها، والطلبات التي دفع أصحابها، رسوم الفحص والمعاينة والأراضي التي تم إبرام عقودها، وسدد أصحابها وفقاً للقانون، حفاظاً على ممتلكاتهم وحقوق الدولة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.