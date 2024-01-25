فريق طبي بجامعة أسيوط ينقذ حياة سيدة تعاني من قطع في أوعية البطن

نجح فريق طبي بمستشفى صحة المرأة الجامعي بجامعة أسيوط في إنقاذ حياة سيدة تعاني من نزيف شديد بسبب حدوث قطع في أوعية البطن inferior epigastric vessels فى حالة نادرة جدا، وتم إجراء إصلاح للأوعية الدموية المتسببة في النزيف، والحفاظ على حالة الرحم والحمل بحالة جيدة.

يأتي ذلك في إطار جهود مستشفيات جامعة أسيوط، للارتقاء بالمنظومة الصحية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد نصر مدير مستشفى صحة المرأة الجامعي.

إصلاح الأوعية الدموية

وقال الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إن فريق طبي من قسم النساء والتوليد بمستشفى صحة المرأة الجامعي، بعمل استكشاف للبطن، فور وصول المريضة للمستشفى، البالغة من العمر 32 عاما، الحامل فى الشهر السادس وتعاني من انخفاض حاد في ضغط الدم وسرعة ضربات القلب، وبإجراء الأشعة التليفزيونية على البطن تبين أن الحمل طبيعي فى الشهر السادس مع وجود تجمع دموي كبير حوالى 15 سم فى جدار البطن الأمامي، وتبين وجود قطع فى أوعية البطن inferior epigastric vessels فى حالة نادرة جدا، وعلى الفور تم استدعاء أطباء الجراحة العامة والشرايين، ليتم إجراء إصلاح للأوعية الدموية المتسببة فى النزيف، وتم الحفاظ على حالة الرحم والحمل بحالة جيدة.

الفريق الطبي المشارك في الجراحة

تشكل الفريق الطبي من الدكتور أحمد أبو السعود عابدين مدرس النساء والتوليد، والدكتور محمد ضياء النشار مدرس مساعد، والدكتور ثروت جمال، والدكتور محمد سويفي، والدكتور صامويل عادل، فيما تشكل فريق الجراحة العامة من الدكتورة مريم نبيل طبيب مقيم بقسم الجراحة العامة، والدكتور محمود إسماعيل المدرس بقسم الشرايين، والدكتور أحمد مصطفى طبيب مقيم بقسم جراحة الشرايين، ومن فريق التخدير، والدكتور أبو بكر يوسف المدرس المساعد بقسم التخدير والعناية، والدكتورة آلاء صلاح والدكتورة إسراء محمد والدكتور مينا دانيال والدكتورة آية عبد الحميد والدكتورة رقية محمود، أطباء مقيمين.