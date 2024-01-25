غيوم وموجة من الصقيع تضرب قرى ومراكز محافظة أسيوط

غطت السحب الكثيفة سماء قرى ومراكز محافظة أسيوط، منذ قليل، وتسببت في حجب أشعة الشمس، وسط انخفاض درجات الحرارة، صاحبه موجة من الصقيع والبرودة الشديدة.

استعدادات محافظة أسيوط للشتاء

وأعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في بيان، انتهاء الاستعدادات كافة بمختلف المراكز والقطاعات المختلفة لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار، وفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، إذ جرى التأكد من جاهزية كل المعدات لاستقبال أي كوارث وأزمات وسرعة التدخل، فضلًا عن عقد غرفة عمليات وطوارئ على مدار اليوم، وربطها بغرف عمليات المراكز الفرعية لسرعة التدخل.

مراجعة غرف استقبال مياه الأمطار

وأضاف محافظ أسيوط، أنه جرى مراجعة غرف استقبال مياه الأمطار بمختلف أنفاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وكذلك جاهزية سيارات سحب وشفط المياه.