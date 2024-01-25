رابط جديد.. نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد 2024 بالاسم ورقم الجلوس

تقدم «الوطن» خدمة توفير نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الأولي لمحافظة بورسعيد، ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول علي النتيجة باستخدام الاسم أو رقم الجلوس، بعد تنزيل الملف المرفق علي الرابط.

وأتاحت محافظة بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية علي الموقع الرسمي لها من هنا، وذلك عقب اعتماد اللواء عادل الغضان النتيجة في مؤتمر صحفي.

رابط جديد لنتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

وتمكنت جريدة الوطن من الحصور علي نتيجة الشهادة الإعدادية كاملة، ويمكن لأي ولي أمر أو طالب تنزيل الملف كاملا من هنــــا، والحصول علي النتيجة بدراجات المواد وبالاسم ورقم الجلوس ومعرفة التفاصيل الكاملة للنتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد

وأعلن محافظ بورسعيد، في بيان صحفي، اليوم، تفاصيل نتيجة الفصل الأول من العام الدراسي 2023 – 2024 للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.4% من إجمالي المتقدمين للامتحانات، معربا عن سعادته بنتيجة الفصل الدراسي الأول، التي جاءت بنسبة 75.4% وتفاصيل النجاح في المواد كما يلي:

مادة اللغة العربية بنسبة نجاح 97%

مادة اللغة الإنجليزية بنسبة نجاح %86

مادة اللغة الفرنسية بنسبة نجاح 100%

مادة العلوم بنسبة نجاح .83.44%

تغيب 21 طالبا عن الامتحان

وأكد محافظ بورسعيد أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الفصل الأول من العام الدراسي الحالي هو 13839 طالبا وطالبة، والحضور 13813والغياب 21، والدمج 319، والمنازل 2000، متمنيا التوفيق لجميع أبنائه الطلاب.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة في خدمة الطلاب في العملية التعليمية وما جري من إجراءات خلال فترة الامتحانات، مؤكدا أن محافظة بورسعيد شهدت تطورا كبيرا في ملف التعليم، أشاد به الجميع وباتت نموذجا يتم تطبيقه في عدد من الأماكن الأخرى.