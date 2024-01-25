محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح بلغت 75.4%، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية التعليم.

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وبحسب بيان مديرية التربية والتعليم، أدى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بنظام البابل شيت، والتصحيح المميكن، للعام الثالث على التوالي، حيث بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 13 ألفا و785 طالبا موزعين على 69 لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.