«شركات السياحة»: شرط واحد للسماح بتنظيم رحلات حج دون قرعة

كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في الدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أنّه رغم غلق باب تقدم شركات السياحة لتنظيم باقات الحج دون قرعة، إلا أنّ وزارة السياحة سمحت للشركات بالتقدم مجددا بشرط وحيد، يتمثل في إحضار شركة السياحة الراغبة في تنفيذ أي عدد من الباقات موافقة مكتوبة من قبل رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، بأنّ الباقة سيتم تنظيمها تحت إشراف وزارة السياحة.

حجز 1000 باقة حج دون قرعة

وأضاف وحيد لـ«الوطن»، أنّه عقب حصول شركة السياحة على موافقة الوزارة على تنظيم باقات الحج دون قرعة التي طلبتها، تدفع الرسوم المقررة عبر الحساب البنكي المخصص لذلك، موضحا أنّ شركات السياحة تقدمت حتى الآن لتنظيم نحو 1000 باقة حج دون قرعة.

معاينة مساكن الحجاج

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنّ شركات السياحة بدأت إجراء عملية تضامنية فيما بينها لتنفيذ برامج الحج، وبعد الانتهاء منها تبدأ الشركات مطلع الشهر المقبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لمعاينة المساكن التي سيقيم بها الحجاج في مكة والمدينة.