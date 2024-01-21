«غرفة السياحة»: إغلاق باب التقدم لحجز باقات الحج دون قرعة

أغلق اليوم بشكل رسمي باب تقدم شركات السياحة لتنظيم باقات الحج دون قرعة، وقال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عدد الباقات التي حجزتها شركات السياحة هذا العام تبلغ نحو 1000 باقة، موضحا أن تلك الباقات تنظمها شركات السياحة تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، لافتا إلى أن أسعار باقات الحج دون قرعة تبدأ من نحو 500 ألف جنيه.

باقات الحج دون قرعة تنظم للمرة الأولى

وأضاف لـ«الوطن» أن باقات الحج دون قرعة تنظمها شركات السياحة هذا العام للمرة الأولى، لافتا إلى أنه يسمح للمواطنين الذين أدوا الحج قبل ذلك التقدم لتلك الباقات وأداء مناسك الحج من خلالها، كما يسمح لغير الفائزين بقرعة الحج هذا العام بالتقدم لتلك الباقات.

قلة عدد المتقدمين لتلك الباقات

وأشار عضو مجلس إدارة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنه تم فتح باب التقدم لباقات الحج دون قرعة قبل نحو شهرين من الآن، مرجعا قلة عدد المتقدمين لتلك الباقات إلى عدم مناسبة أسعارها للشريحة الكبرى التي تحرص على أداء مناسك الحج.