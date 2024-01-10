شركات السياحة: زيادة الإقبال على باقات الحج بدون قرعة

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعداد المواطنين الراغبين في حجز باقات الحج بدون قرعة ارتفعت بشكل كبير خلال الساعات الماضية، ولاسيما بعد ظهور نتيجة قرعة الحج السياحي يوم السبت الماضي وعدم توفيق نحو 35 ألف مواطن من بين المتقدمين في الفوز بفرصة الحج السياحي لهذا العام .

آخر موعد للتقدم للحج دون قرعة

وأضاف لـ«الوطن» أن نسب تساؤلات المواطنين على أسعار باقات الحج بدون قرعة ارتفعت بشدة خلال الـ 72 ساعة الماضية، لافتا إلى أن غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أعلنت مد باب تقدم الشركات لحجز باقات الحج دون قرعة، وذلك حتى آخر موعد يستطيع من خلاله المواطنين التقدم للحج.

الفئات المسموح لها بالتقدم للحج دون قرعة

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن باقات الحج بدون قرعة تسمح للمواطنين المتقدمين بالسفر للحج دون الدخول بأي قرعة، كما تسمح للمواطنين الذين لم يوفقوا في قرعة الحج السياحي أو قرعة وزارة الداخلية أو قرعة حج الجمعيات الأهلية بالسفر للحج من خلال تلك الباقة، وكذا المواطنين الذين أدوا الحج قبل ذلك.