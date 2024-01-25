زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية ملطية التركية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأنّ إدارة الكوارث التركية، أعلنت أن زلزالا بشدة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية ملطية التركية، على بعد 16 كيلومترا من مُديريَّة سنجك هي إحدى مُديريَّات محافظة أديامان الواقعة في جنوب شرق الأناضول في تركيا.

وبحسب موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، وقع الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ولم تعلن الجهات التركية وقوع قتلى أو مصابين.

وكانت تركيا قد تعرضت لزلزال كبير في 6 فبراير الماضي وبلغت قوته 7.7 درجات جنوب شرق تركيا، أعقبه عدة هزات ارتدادية، ما أسفر عن مقتل الآلاف وإصابة الكثيرين في المنطقة.