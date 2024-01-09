زلزال قوي يضرب تركيا.. فريق «آفاد» يجري عمليات مسح للأضرار الميدانية

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم، أن زلزالا بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية ملاطيا، جنوب شرق تركيا.

وصرّح مركز رصد الزلازل، أن الزلزال وقع على عمق 9.6 كيلومترات، فوق سطح الأرض.

إجراء عمليات مسح للأضرار الميدانية

ومن جانبه، صرح وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، بأن فرق «آفاد» والجهات المعنية قد بدأت في إجراء عمليات مسح للأضرار الميدانية، التي نتجت عن الزلزال.

وفي تغريدة على منصة «X» المعروفة سابقًا باسم «تويتر»، أكد كايا، أنه لم يتم تسجيل أي تطورات سلبية حتى الآن، معربًا عن تمنياته بالسلامة للمواطنين الذين شعروا بالزلزال.

أكثر من 57 ألف توفوا جراء الزلزالين المدمرين

وفي السادس من فبراير الماضي، تعرضت منطقة جنوب شرق تركيا وشمال سوريا لزلزالين بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة على مقياس ريختر، وعقب ذلك، جرى تسجيل آلاف الهزات الأرضية في المنطقة.

وبشكل عام، توفي أكثر من 57 ألف شخص، جراء الزلزالين في البلدين، وأدى ذلك إلى تشريد أكثر من مليوني شخص في تركيا فقط.