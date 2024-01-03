عالم يتنبأ بحدوث زلزال في تركيا خلال أشهر.. قوة تدميره كبيرة

أحداث عديدة شهدتها بداية العام العام الجديد 2024، كانت أبرزها زلزال اليابان المدمر، الذي تنبأ به بعض خبراء الفلك قبل وقوعه، وما يزال هناك بعض التنبؤات بحدوث زلازل أخرى في بعض الدول، منها تركيا إذ يتوقع تعرضها لزلزال جديد قبل الربيع المقبل، وفقا لقناة «العربية».

التنبؤ بحدوث زلزال في تركيا

ضجة كبيرة أثارها عالم الجيوفيزياء التركي أوفجون أحمد إرجان، بعدما توقع في تصريحات تليفزيونية، أن تركيا على موعد مع زلزال جديد قبل الربيع المقبل، الأمر الذي أثار مخاوف السكان المحليين.

لم يستطع عالم الجيوفيزياء التركي، تحديد مكان الزلزال المتوقع أن تشهده تركيا، واقتصر على الإشارة إلى توقيته الذي يكون في الربيع المقبل أو قبل ذلك الحين، وعلى الرغم من ذلك نفى عالم الزلازل التركي الشهير ناجي جورور ما ذكره «إرجان»، مشيرا إلى أن تنبؤاته لا تتوافق مع المعايير العلمية.

وبحسب «إرجان»، فمن الصعب تحديد توقيت الزلزال بهذا الشكل، إذ لايمكن التحذير من زلزال يحدث بعد عدّة أشهر، بل يمكن فقط على سبيل المثال التحذّير من زلزالٍ ستشهده تركيا مثلاً بعد عشرين أو خمسين عاما، متابعا بأن يجب على تركيا اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية لتجنب أي أضرار ناجمة عن زلزال متوقع.

زلزال تركيا المدمر

في العام الماضي شهدت تركيا زلزالا مدمرا، تسبب في دمار كثير من المباني في عدد من البلاد، وأودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص بالإضافة إلى آلاف الجرحى.