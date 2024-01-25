«القاهرة الإخبارية»: دفن شهداء في باحة مدرسة بغزة بسبب حصار «الاحتلال الإسرائيلي»

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة في دوار الكويت في غزة، أودت بحياة 20 شهيدا إضافة إلى عشرات الجرحى الذين كانوا في انتظار مرور الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى غزة، حين باغتتهم الطائرات الحربية الإسرائيلية بالقصف.

الاحتلال يطالب النازحين بالخروج

وأضاف جبر في رسالة على الهواء، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مدرسة تأوي آلافا من النازحين الفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث بدأ الاحتلال يطالب النازحين بالخروج منها والتوجه إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ارتقاء عدد كبير من الشهداء والمصابين

وتابع: «حصار المدرسة يأتي تحت القصف الإسرائيلي وإطلاق النار المباشر صوب النازحين، ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء والمصابين، واضطر النازحون الموجودون فيها إلى دفن الشهداء داخل باحات المدرسة، نظرا لعدم مقدرتهم على الخروج ونقل الشهداء إلى أماكن أخرى».