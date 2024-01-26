دعاء يوم الجمعة مكتوب لتفريج الهموم.. ردده باستمرار

يحرص الكثير من المسلمين على الإكثار من ترديد الدعاء في يوم الجمعة مكتوب، لما في هذا اليوم من بركة وثواب كبير، والإكثار من العبادات هي من الأمور المستحبة، حيث إن الجمعة هو خير يوم طلعت فيه الشمس فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، لذلك يبحث الكثيرين عن دعاء يوم الجمعة مكتوب، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

دعاء يوم الجمعة مكتوب

الدعاء بصفة عامة عبادة مستحبة، وهو ما أكده الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، مستشهدًا بقول الله عز وجل: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»، لذلك يٌمكن ترديد دعاء يوم الجمعة مكتوب، بأي صيغة مناسبة.

وبالنسبة لدعاء يوم الجمعة مكتوب، توجد أكثر من صيغة، منها على سبيل المثال لا الحصر التالي:

«رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ»

«رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ»

«اللهمَّ أصلح القلوب واغفر الذنوب واستر العيوب، واقبلْ توبةَ من يتوب».

«اللهمَّ أجزل العطيَّة واغفر الخطيَّة وأحْينا الحياة الرضيَّة المرضية يا عزيز يا غفور يا رب العالمين».

«فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ»

«رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ»

«رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا»

«رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا»

«رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا».

صيغة لدعاء يوم الجمعة مكتوب

وهناك صيغ أخرى لدعاء يوم الجمعة مكتوب، منها التالي:

- «يارب العالمين أنت حسبي ولك كل أمري، اللهم يا خالق الخلق وباسط الأرض ورافع السماء».

- «رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ».

- «رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا».

- «رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا».

- «اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ».