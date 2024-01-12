أفضل صيغة دعاء للميت يوم الجمعة كاملا.. ردده الآن

يوم الجمعة من الأيام المفضلة عند المسلمين، يستحب فيه الإكثار من العبادات والطاعات، من أفضلها الدعاء، فهو أقرب الأعمال إلى الله تعالى، ودعاء للميت يوم الجمعة هو تعبير عن حبنا وتقديرنا لمن فقدناهم، ودليل على أننا نتذكرهم في كل الأوقات.

دعاء للميت يوم الجمعة

ودعاء للميت يوم الجمعة يصل إليه في قبره ويجعله يشعر أن أهله وأولاده وأصحابه يتذكرونه دائما، فورد عن حديث أبي هرير، قول النبيُّ صلى اللع عليه وسلم: إذا مات ابنُ آدم انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له، للذلك الدعاء للميت أمر مهم جدا لا يجب أن نغفل عنه، ويجب علينا أن ندعوا له في مثل هذه الأيام المباركة، ومن هذه الأدعية:

- اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم في قبورهم.

- اللهم اجمعنا بمن فقدناهم في جناتك واجبر قلبنا بعدهم.

- اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمة التراب واشف من أنهكه الوجع وأغث من أثقله الهم.

- اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا.

أفضل صيغة دعاء للميت يوم الجمعة

ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء للميت يوم الجمعة:

- اللهم اغفر لأحيائنا، وأمواتنا، وذكراننا، وإناثنا، وصغيرنا، وكبيرنا، ومن أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام.

- اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.

-اللهم اغفر له وارحمه، وارفع درجته، وأعظم أجره، وأتمم نوره، وأفسح له في قبره، وألحقه بنبيه.

- اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.