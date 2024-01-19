أجمل دعاء يوم الجمعة.. اللهم إني أسألك رزقا واسعا طيبا

يحرص عدد كبير من المسلمين على ترديد أدعية، ومن بينها أجمل دعاء يوم الجمعة، وقال الشيخ مصطفى عبدالسلام، إمام مسجد سيدنا الحسين، إنّ الدعاء «مخ العبادة» ومستحب في كل الأوقات ومن بينها يوم الجمعة، مشيرا إلى أنّ أجمل دعاء يوم الجمعة هو أن يدعو لنفسه بسعة الرزق والتيسير.

وقال إمام مسجد الحسين: «من أجمل دعاء يوم الجمعة قول: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وفي الملأ الأعلى يوم الدين، صلاة دائمة بدوام مُلكك وعزك ورحمتك، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، ويا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إني أسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك».

أجمل دعاء يوم الجمعة

وأضاف: «اللهم اجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا‌ ترد، وافتح لنا بابا في الجنّةِ لا‌ يسد، واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم، اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن تُنزل على كل قلب مهموم رضًا ورحمة، وأن ترزقه السكينة والطمأنينة وتصرف عنه ما أهمه وتبدله مكانه فرحًا وفرجًا وسرورا، اللهم اغفر ذنوبي، واستر عيوبي، واعفُ عن خطاياي، وتجاوز عن تقصيري وإسرافي في أمري».

وتابع في أجمل دعاء يوم الجمعة: «اللهم إني قد مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أسألك يا ربّي ألّا تغرب شمس هذا اليوم إلّا وقد فرّجت همّي، وكشفت غمّي، ونفّست كربي وقضيت ديني، وأخرجتني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق».

وأختتم حديثه عن أجمل دعاء يوم الجمعة، قائلا: «اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل، وأسألك ممّ سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا».