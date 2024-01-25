محافظ مطروح: جار الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية مياه الشرب الرميلة 4

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه جاري الانتهاء من جميع أعمال التشطيبات الأخيرة في مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر في مدينة مرسى مطروح الرميلة 4؛ لتوفير جميع احتياجات المدينة من مياه الشرب لأهالي مطروح والزائرين خلال موسم الصيف، ومن المقرر افتتاح المشروع قريباً بطاقة 65 ألف م3 مياه يومياً ليكون إضافة قوية لمحطات الرملية الثلاثة.

مياه الشرب ومحطات التحلية

وأضاف محافظ مطروح، اليوم، خلال اجتماعه بديوان عام المحافظة مع المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه جرى تنفيذ العديد من المشروعات لمنع انقطاع مياه الشرب نهائيا في أي منطقة سكنية، وضخ كميات المياه التي تحتاج لها المناطق السكنية، وتوفير احتياجات المُصطافين خلال موسم الصيف.

مشروعات خدمية

وناقش محافظ مطروح عددا من الموضوعات، منها جهود المُشاركة في تنمية المجتمع المحلي وعدد من المناطق بمحافظة مطروح والتنسيق بشأن عدد من المطالب للعُمد والمشايخ والمواطنين، والتوجيه بالإسراع في إنهاء أعمال محطة تحلية الرميلة 4، وتخصيص مقر لجمعية الأمل للصم والبكم، ورفع كفاءتها من خلال تعاون مع جهات أخرى، استمراراً لجهود رعاية ذوي الهمم بالمحافظة، ودعم فريق الصم والبكم لكرة القدم بالمحافظة مع صعوده إلى الدوري الممتاز على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مٌتابعة تشغيل المدفن الصحي للقمامة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

المياه المعالجة في ري الزراعات ببراني

وذكر محافظ مطروح أنه جارٍ التنسيق لإعادة تشغيل مصنع تدوير القمامة بالكيلو 10 كمحطة وسيطة مع رفع تراكمات مقلب تجميع القمامة بالكيلو 29 طريق مرسى مطروح سيوة، كما جرت مناقشة دراسة أسلوب الاستفادة من مُنتج المياه المعالجة في ري الزراعات ببراني.