سعر طن الحديد اليوم الجمعة 26-1-2024 في مصر.. كم يبلغ الآن في الأسواق؟

يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعار مواد البناء بشكل يومي للتعرف على مستجدات أسعارها التي تتغير بشكل يومي، وتحديداً أسعار الحديد والأسمنت، لذا تستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم الجمعة 26-1-2024 في مصر بمختلف الأسواق المحلية.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

جاءت أسعار الحديد اليوم الجمعة، وفقاً لآخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، «سعر بيع للمستهلك» كالتالي:

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 44947 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز اليوم

فيما سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة 47384 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، وفقاً لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية.

سعر الأسمنت اليوم

كشفت بوابة الأسعار المحلية عن سعر الأسمنت اليوم الجمعة طبقاً لآخر تحديث الذي سجل اليوم 2405 جنيهات للطن الواحد، حيث شهد الأسمنت اليوم تراجعاً في سعر الطن مقارنة بسعره أمس الخميس.

أسعار الحديد اليوم عالمياً

وجاءت أسعار الحديد اليوم الجمعة على المستوى العالمي اليوم كالتالي:

- سعر حديد التسليح اليوم الجمعة: 557 دولارًا «متوسط» للطن الواحد.

- سعر الحديد الخام الجمعة: 138 دولارًا «متوسط» للطن الواحد.

- سعر البليت اليوم الجمعة: 507 دولارات «متوسط» للطن الواحد.