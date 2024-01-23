أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الحديد في مصر، استقرارًا كبيرًا، اليوم الثلاثاء، الموافق 23 يناير 2024 في الأسواق المحلية، وهي حالة الثبات التي شهدها القطاع منذ فترة قريبة.

ويهتم قطاع كبير من المواطنين، بمتابعة أسعار مواد البناء، ومنها الحديد والأسمنت، بشكل يومي.

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن»، سعر طن الحديد اليوم، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد الاستثماري

استقر سعر طن الحديد الاستثماري، اليوم الثلاثاء، مسجلا 39086 جنيهًا، كسعر بيع للمستهلك.

سعر طن حديد عز

سجل سعر طن حديد عز، اليوم الثلاثاء، استقرارًا عند 46140 جنيهاً، كسعر بيع للمستهلك.

سعر طن حديد بشاي

كما يبلغ سعر طن حديد بشاي 42500 جنيه.

سعر طن حديد العشري

فيما وصل سعر طن حديد العشري، إلى 42100 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل

وبالنسبة لسر طن حديد مصر ستيل يبلغ، اليوم الثلاثاء، في الأسواق المصرية 42700 جنيه.

سعر طن حديد المصريين

وعن سعر طن حديد المصريين، يسجل 42000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

أمّا سعر طن الأسمنت الرمادي، اليوم الثلاثاء، فقد جاء وفق آخر تحديث عند 2389 جنيهًا، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد عالميًا اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء، على المستوى العالمي كالآتي:

- متوسط سعر الحديد الخام: 129 دولارًا للطن الواحد.

- متوسط سعر حديد التسليح: 550 دولارًا للطن الواحد.

- متوسط سعر البليت: 500 دولار للطن الواحد.