سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 24-1-2024 في مصر.. كم يبلغ الآن بالأسواق؟

شهد سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 24-1-2024 في مصر بمختلف الأسواق المحلية، حالة من عدم الاستقرار، إذ يتابع متغيرات أسعار مواد البناء بشكل يومي قطاع كبير من المواطنين والعاملين في مجال البناء والتشييد.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

ووفقاً لآخر تحديث لأسعار مواد البناء الذي أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، تستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم الأربعاء سواء على المستوى المحلي أو العالمي بالإضافة إلى أسعار الأسمنت.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الأربعاء 44 ألفا و654 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز اليوم

في حين سجل سعر حديد عز اليوم الأربعاء 47 ألفا و156 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الأسمنت اليوم

كما سجل سعر الأسمنت الرمادي اليوم الأربعاء 2413 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالمياً

فيما كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، عن أسعار الحديد اليوم على المستوى العالمي، والتي جاءت كالتالي:

- متوسط سعر حديد التسليح اليوم: 557 دولارًا للطن الواحد.

- متوسط سعر البليت اليوم: 507 دولارات للطن الواحد.

- متوسط سعر الحديد الخام اليوم: 138 دولارًا للطن الواحد.